Nå starter riksrettssaken mot Trump: – Alt kan skje

Donald Trump er den tredje presidenten i USAs historie som stilles for riksrett.

Tirsdag starter saken i Senatet, hvor de 100 senatorene utgjør juryen og skal ta stilling til spørsmålet om presidenten er skyldig eller ikke skyldig i anklagene.

Spenningsmoment

Klokken 19 norsk tid begynner debatten mellom demokratene og republikanerne om rettssakens rammer før åpningsreplikkene tar til.

Et stort spenningsmoment er om det skal tillates vitner i saken. 51 senatorer må i så fall stemme for at vitner skal tillates.

Demokratene ønsker å tillate vitner. Om alle de 47 demokratiske senatorene stemmer for dette, krever det at minst fire republikanske senatorer støtter kravet.

Rettsforhandlingene vil pågå seks dager i uken, fra mandag til lørdag. Det er ikke kjent hvor lenge rettssaken vil pågå. Riksrettssaken mot Bill Clinton varte i rundt fem uker, ifølge CNN.

Hovedaktor er Adam Schiff. Schiff er demokrat og leder for etterretningskomiteen i Representantenes hus. USAs høyesterettsjustitiarius John Roberts er tatt i ed som dommer i riksrettssaken.

To tiltalepunkter

Riksrettstiltalen ble i desember vedtatt i Representantenes hus, hvor Demokratene har flertall. I Senatet er det derimot republikanerne som har flertall, og det er ventet at Trumps partifeller vil stille seg bak ham og at presidenten dermed vil bli frikjent for anklagene.

Betingelsen for at en president skal fratas sitt embete på denne måten, er at han har gjort seg skyldig i «high crimes and misdemeanors», slik det er formulert i grunnloven.

Etter en omfattende etterforskning kom flertallet i Representantenes hus til at Trump oppfyller dette kravet. Presidenten har misbrukt sin makt og hindret kongressens arbeid, heter det i tiltalen som er sendt til Sentatet.

Begge tiltalepunktene handler om kontakten med ukrainske myndigheter og landets president Volodymyr Zelensky. Ifølge tiltalen har presidenten «bedt om inngripen fra en fremmed makt, Ukarina, i det amerikanske presidentvalget i 2020».

Samtalen med Zelensky

Bakgrunnen er at Trump i en telefonsamtale med Zelensky ba om at Joe Bidens sønn Hunter skulle etterforskes for sin rolle i det ukrainske gasselskapet Burisma. En slik etterforskning ville skadet Joe Bidens muligheter i presidentvalgkampen, heter det i tiltalen, og dermed ville valget blitt påvirket i Trumps favør.

Trump ba også om en etterforskning av påstandene om at det var Ukraina og ikke Russland som sto bak datainnbruddet mot det demokratiske partiet i 2016-valget. Amerikansk etterretning konkluderte i 2016 med at det var Russland som sto bak operasjonen, og påstandene om at det finnes en ukrainsk server er stemplet som en konspirasjonsteori.