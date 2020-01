Søndag var «hele» Hollywood samlet under Screen Actors Guild Awards.

Jennifer Aniston (50) vant prisen Enestående opptreden av en kvinnelig skuespiller i en dramaserie for sin rolle i «The Morning Show».

Samtidig som hun takket for prisen, ble eksmannen, skuespiller Brad Pitt (50), filmet mens han så på takketalen hennes på en skjerm backstage.

Senere ble Aniston og Pitt, som var et av 90-tallets heteste par, avbildet sammen for første gang på lenge.

Bildene som nå går verden rundt og får Twitter til å koke viser hvordan de to smiler til hverandre og klemmer.

STOLT: Aniston var svært rørt etter at både hun og eksmannen Brad Pitt vant priser under prisutdelingen. Foto: AP

«Beklager, men det er 2002. Skru tilbake tiden, for jeg holder en knapp på Brad og Jen», skrive en kvinne på Twitter.

Me seeing brad and Jennifer interact pic.twitter.com/JfhHorIGX9 — Eliza Nevins (@eliza_nevins) January 20, 2020 If Brad and Jennifer can work things out, I'm pretty sure so can we. — Roob Himself ◉_◉ (@rcbertcop) January 20, 2020

– La oss være ærlige

Også Pitt vant en pris for sin innsats i Tarantino-filmen «Once Upon a Time In Hollywood».

VENNER: Brad Pitt holdt et godt grep på ekskona etter gjenforeningen. Foto: AP

– Dette skal jeg legge til Tinder-profilen min, sa han.

Pitt ble singel igjen i 2018 etter at han skilte seg fra Oscar-vinner Angelina Jolie (44). Han var åpen om at rusproblemer var én av årsakene til skilsmissen.

Etter å ha takket alle kollegene i filmen, pratet han om karakteren sin i filmen.

– La oss være ærlige. Det var en vanskelig del. Fyren som blir høy, tar av seg skjorta, og ikke får det til med kona, sa han.

Samtidig som han pratet, ble en lattermild Jennifer Aniston filmet i salen.

Skandaler og skilsmisser

Brad Pitt og Jennifer Aniston begynte å date i 1998, og giftet seg i Malibu i 2000.

I 2004 spilte Pitt inn filmen «Mr. & Mrs. Smith» sammen med Angelina Jolie, og året etter annonserte Aniston og Pitt at de skulle skilles.

PÅ RØD LØPER: Brad Pitt og Angelina Jolie ankommer premieren på filmen «Salt» i Los Angeles, hvor sistnevnte hadde hovedrollen. Foto: AP

Ryktene begynte å gå om at Pitt hadde vært utro med Jolie under filminnspillingen, og kort tid etter ble det bekreftet at de to virkelig var et par.

I etterkant har Jolie fortalt at hun falt for Pitt under innspillingen.

– Vi bare ble et par. Det tok oss helt til slutten av innspillingen å innse at det betydde noe mer enn vi tidligere hadde tillatt oss selv å tro, sa hun til Vogue.

I 2016 annonserte Pitt og Jolie at de skulle skilles.

Bruddet preget Jolie, og hun fortalte at det påvirket henne både fysisk og psykisk. Pitt beskrev bruddet som å først vinne i lotteriet, men deretter skusle det bort.