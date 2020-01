Samtalene mellom Manchester United og Sporting om en overgang for Bruno Fernandes kommer til å fortsette denne uken, skriver Sky Sports. Partene er ikke enige om det finansielle i avtalen, samtidig som Fernandes selv skal ha ytret et sterkt ønske om å slutte seg til Ole Gunnar Solskjærs lag. Det skal også være vilje fra alle parter om å få overgangen gjennom.

Liverpool vurderer å legge inn bud på det portugisiske stortalentet Pedro Brazao, melder RMC Sports ifølge France Football. 17-åringen spiller i Nice og er også jaktet av PSG, Bayern München og Sporting. Angriperen har bare være på banen én gang denne sesongen i Ligue 1.

Gazzetta dello Sport skriver at Barcelona og Manchester City har fått avslag på budene de har lagt inn på Inters stoppertalent Alessandro Bastoni.

Arsenal får ifølge Mirror kamp av Lyon om den 22-årige midtbanespilleren Bruno Guimaraes fra den brasilianske klubben Athletico Paranaense.

Kamp blir det trolig ikke om Layvin Kurzawa. France Football skriver at Arsenal er enig med PSG-back om en femårskontrakt. Kurzawa blir Arsenal-spiller når kontrakten hans med PSG går ut etter sesongen.

Daily Star skriver samtidig at Arsenal kommer til å forsøke å sikre seg Jerome Boateng fra Bayern München på lån før et bud på 580 millioner kroner for RB Leizpig-stopper Dayot Upamecano blir lagt på bordet til sommeren.

Daily Mail skriver at Inter ønsker å sikre seg Christian Eriksen i tide til søndagens kamp mot Cagliari. Serie A-klubben må ut med 175 millioner kroner, skriver avisen. Inter er også ute etter Olivier Giroud og Victor Moses, som begge spilte under Conte i Chelsea. Le 10 Sport hevder at også Aston Villa er på jakt etter Giroud.

Telegraph skriver at Islam Slimani er på radaren til Tottenham, som sliter på spissplass som følger av skaden til Harry Kane.

Amiens-angriper Serhou Guirassy er ettertraktet, og Daily Mail skriver at både Leicester og Aston Villa er interesserte i 23-åringen, som har scoret fire mål i Ligue 1 denne sesongen.

L'Equipe melder at Atlético Madrid har lagt inn et bud på 85 millioner kroner for PSGs Edinson Cavani.