Forsvarsminister Cecilia Pérez sier i en uttalelse at hun mener det må ha tatt lang tid å grave tunnelen, og hun tror ikke det kan ha skjedd uten at de ansatte i fengselet visste om det.

– Det er umulig at tjenestemennene ikke visste at fangene skulle rømme. Det er åpenbart at dette var en betalt plan, sier hun til radiostasjonen Monumental ifølge Reuters.

Som en følge er fengselsdirektøren og et titalls vakter oppsagt.

Forsvarsministeren i Paraguay sier at fangene har brukt lang tid på å grave tunnelen og at det er umulig at de ansatte ikke visste om den. Foto: Marciano Candia/AP/NTB Scanpix

Tunnelen løp fra et av toalettene i fengselet og munnet ut kun 25 meter fra nærmeste vaktpost, ifølge talskvinne Elena Andrada for det lokale politiet.

Hun beskriver tunnelen som noe man ser i film og forteller at den også hadde lys.

Fengselet ligger i byen Pedro Juan Caballero som grenser til Brasil. 36 av de rømte fangene er fra Paraguay, mens de resterende 40 er brasilianere som mange knyttes til First Capital Command (PCC), en av Brasils største narkobander.

Store styrker leter etter fangene, og Brasil har økt sikkerheten på grensa for å bistå Paraguay.