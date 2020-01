For andre kamp på rad gikk Magnus Abelvik Rød av banen med en skade. Etter å ha forstuet en finger mot Ungarn, var det en skade i foten i kampen mot Sverige søndag.

– Vi får ta en sjekk på hotellet. Jeg får høre noen meldinger om at jeg er kjeks, porselen og «drama queen», så det må jeg bare ta med glede når det skjer hver gang, sier Abelvik Rød etter 23-20-seier over Sverige.

Magnus Abelvik Rød forteller til TV 2 at han «kjente et eller annet» da han hoppet opp.

Landslagslege Thomas Torgalsen forklarer at den foreløpige diagnosen er forstuing i et fotrotsledd, men at han er optimistisk med tanke på at Abelvik Rød er klar mot Island.

– Det forteller at man har problemer

Abelvik Rød slet med en hofteskade i oppkjøringen til EM etter en høst i Flensburg med stor kampbelastning. Det har også gitt flere andre småskader.

Før kampen mot Sverige snakket Abelvik Rød om hvordan han måtte ta sin del av skylden for skader på grunn av spillestilen sin.

– Det er ikke optimalt. Jeg gikk inn i mesterskapet med en skade, og det skjer ting hele tiden. Det er ikke noe jeg heller ikke. Det forteller at man har problemer rett og slett og at jeg kanskje ikke er hundre prosent «matchfit», men man må bare gjøre så godt man kan og være mest mulig klar for neste kamp, sier Abelvik Rød etter å ha skadet seg for andre gang.

22-åringen fra Oslo melder seg samtidig klar til tjeneste mot Island tirsdag. Bare ett døgn senere skal Norge ut mot Slovenia i en mulig gruppefinale.

– Jeg kjenner veldig på det

Abelvik Rød forteller at han kjenner på skader seg på landslagsoppdrag.

– Jeg har et ansvar for klubben, og jeg tror ikke Flensburg er «happy» med at jeg skader meg hver eneste gang, sier Abelvik Rød.

– Jeg kjenner veldig på det, og jeg synes det er tøft. Jeg må bare være hundre prosent klar for at det ikke skal være noe problem, men fingeren og hoften har ikke vært noe problem hittil, sier han.

Høyrebacken forteller at han er i kontakt med sin tyske arbeidsgiver.

– Jeg har snakket med sportslig leder, Lars Christiansen, og prøver å ta alt med ham. Jeg har ikke så lyst til å snakke med treneren min om det, for så lenge jeg føler meg «fit», er jeg klar. Vi har en dialog og snakker om andre ting enn bare håndball også, sier Abelvik Rød.