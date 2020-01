Prins Harry uttalte seg søndag kveld for første gang offentlig om situasjonen han og hans kone hertuginne Meghan befinner seg i.

– Storbritannia er mitt hjem, et sted jeg elsker, og det vil aldri forandre seg, sa han under en veldedighetsmiddag i Ivy Chelsea Club i London søndag.

– Ikke noe valg

Et klipp fra talen er lagt ut på parets Instagram-konto.

– Jeg kan bare innbille meg hvor mye dere har lest og hørt om meg den siste uken. Jeg tror dere har lært meg å kjenne, og at dere har tro på at den kvinnen jeg elsker har de samme verdiene som meg. Det har hun. Og hun er fremdeles den kvinnen, sier han.

Videre forteller prinsen at han og hans kone var svært håpefulle da de var nygift.

– Vi var klare til å utføre vår plikt, og nettopp derfor gjør det meg trist at det er blitt slik som det er nå. Den avgjørelsen vi har tatt er ikke en vi har tatt lett på, men slik vi så det, hadde vi ikke noe annet valg. Det var så mange måneder med samtaler etter så mange år med utfordringer, sier han.

Ikke lenger høyheter

Lørdag kom nyheten om at prins Harry og hertuginne Meghan ikke lenger skal omtales som «kongelige høyheter». Paret skal heller ikke formelt representere dronningen eller motta offentlige midler for å utføre kongelige oppdrag.

– Det jeg vil gjøre klart, er at jeg vil ikke vekk fra dere eller landet mitt. Vi hadde håpet vi kunne fortsette å gjøre vår plikt, men det var desverre ikke mulig. Dette forandrer ikke hvor dedikert jeg er, men det betyr at jeg tar med familien min ett steg unna alt jeg kjenner, og forhåpentligvis ett steg inn i et mer fredfullt liv, sier prinsen.

Paret må også betale tilbake de rundt 2,4 millioner offentlige pundene som er brukt til å pusse opp Frogmore Cottage, som fremdeles skal være deres hjem i Storbritannia.

Kunngjøringen fra det britiske kongehuset lørdag ble innledet med en personlig melding fra dronning Elizabeth. Hun skriver at de har funnet en konstruktiv vei videre.

– Harry, Meghan og Archie vil alltid være høyt elskede medlemmer av min familie. Jeg anerkjenner utfordringene de har stått overfor som følge av intens oppmerksomhet de siste to årene, og støtter deres ønske om et mer uavhengig liv, skriver hun.