Like over klokken 21.30 søndag kveld melder politiet at de har rykket ut til en hendelse på et tog ved Høvik stasjon i Bærum.

– Det var togledersentralen som meldte fra om en truende situasjon, og vi aksjonerte raskt. Der fikk vi kontroll på gjerningsmannen, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Guro Sandnes, til TV 2.

Hendelsen skjedde i bakerste vogn på toget, som var på vei mot Oslo. En mann skal ha truet flere andre personer med en skarp gjenstand.

– En person har fått noen risper i ansiktet og får bistand fra ambulanse, men ingen er alvorlig skadd, sier operasjonslederen.

Politiet meldte først at det var snakk om en kniv, men opplyser ovenfor TV 2 noe senere at de har gjort beslag i en syl.

– For at folk skal få tryggheten tilbake går vi gjennom hele toget. Det vil nok kunne bli noen trafikale problemer på stedet, sier Sandnes.

Politiet avhører den pågrepne mannen, samt vitner.