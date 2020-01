Tidligere i januar ble Kristian Thorstvedt solgt fra Viking til belgiske Genk.

Søndag kveld debuterte han borte mot Zulte Waregem. Det tok bare 23 minutter før 20-åringen satte ballen i mål.

Thorstvedt scoret 1-0-målet i Genks 3-0-seier på bortebane.

Sander Berge startet også kampen for Genk på midtbanen sammen med Thorstvedt.

Den tidligere Viking-spilleren ble byttet ut syv minutter før slutt.

Seieren løftet Genk til 6.-plass på tabellen. Det er hele 18 poeng fram til serieleder Brugge, som tidligere søndag vant 2-1 borte mot Anderlecht.

Genk har hatt en skuffende sesong så langt. De regjerende seriemesterne spilte i Champions League sist sesong.

Een doelpunt maken bij je debuut? Dat doe je zo! Met links, hard en onhoudbaar! FORZA KRISTIAN! 💪💪⚪️🔵 #samengenk #zwagnk #samengenk pic.twitter.com/QNLwnDlZoF — KRC Genk (@KRCGenkofficial) January 19, 2020

Flere nordmenn i aksjon

Omar Elabdellaoui scoret det avgjørende tredje målet da Olympiakos slo Aris 4-2 og forsvarte tetplassen i gresk 1. divisjon fotball.

Det norske landslagets visekaptein spilte hele kampen som høyreback for hjemmelaget og satte inn 3-1-scoringen i det 44. minutt, kort etter at Lindsay Rose hadde redusert for gjestene.

Guilherme, El Arabi og Mathieu Valbuena (straffe) scoret de andre målene for Olympiakos, som topper tabellen ett poeng foran PAOK. Sistnevnte vant 3-1 over Asteras Tripolis søndag.

Zahid-assist

Ghayas Zahid sto for målgivende i Panathinaikos' 1-0 seier mot Xanthi. Det er annen kamp på rad med målgivende for Zahid.

Forrige uke sto nordmannen for assist til det tidligere Manchester United-talentet Federico Macheda, og søndag gjorde han det samme igjen. Fem minutter ut i 2. omgang spilte Zahid gjennom Macheda, som scoret kampens eneste mål og sikret tre nye poeng for Panathinaikos.

Det er første gang i år at hovedstadsklubben vinner to kamper på rad i den greske ligaen. Laget står nå med 28 poeng på 19 kamper og er på fjerdeplass. Opp til Olympiakos er det hele 19 poeng.

(©NTB / TV 2 Sporten)