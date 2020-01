Barcelona - Granada 1-0 (0-0)

Saken oppdateres!

Det var knyttet stor spenning rundt Quique Setiéns første kamp som Barcelona-trener.

61-åringen som var trener for Real Betis i perioden 2017 til 2019, tok over Bracelona tirsdag denne uken etter at Ernesto Valverde ble sparket.

Men kongen av Barcelona, Lionel Messi fikset at Barcelona vant 1-0.

Barcelona kontrollerte kampen, men fant ikke veien til nettmaskene før etter 76 minutter.

Barcelona kombinerte på nydelig vis utenfor boksen til Granada. Arturo Vidal hæl-sparket ballen videre til Messi, som kontrollerte den ned i venstre hjørnet med høyrefoten.

– Dette var et fotballag som Barcelona-supporterne ville se. De hadde ballen stort sett hele tiden, de scoret et typisk Barcelona-mål og hadde muligheten til å score flere, sier Jesper Mathisen i TV 2s studio.

Barcelona beholder dermed tabelltoppen, med like mange poeng som Real Madrid, som er på andreplass. Begge lag har 43 poeng etter 20 kamper.

Granada beholder sin tiendeplass på tabellen og har 27 poeng.

I løpet av sin trenerkarrière som startet i 2001 har han ledet Racing Santander, Poli Ejido, Logronés, Luga, Las Palmas og Real Betis.

Granada var nære med å ta ledelsen etter 66 minutter da Yan Eteki fyrte av et skudd som gikk rett i stolpen.

German Sanchez ble utvist etter 70 minutter etter han fikk sitt andre gule kort og Granada måtte dermed klare seg med ti mann resten av kampen.