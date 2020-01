Liverpool fosser videre og leder nå ligaen med 16 poeng ned til Manchester City.

Så langt står Jürgen Klopps menn med 39 kamper uten tap, 52 kamper på Anfield uten tap og 13 strake seire i Premier League.

Robert Pirès, som var en del av Arsenal Invincibles, tror Liverpool kan slå rekorden fra sesongen 2003/2004.

– Jeg tror Liverpool kan slå rekorden vår på 49 kamper. Når jeg ser Liverpool spille, tenker jeg det er helt naturlig at de slår den rekorden, for de prøver å spille god fotball i hver eneste kamp, sier franskmannen til TV 2.

– Et fantastisk forhold

Pirès var på plass på Anfield under søndagens seier over Manchester United.

– Jürgen Klopp har bygget et veldig godt lag, og jeg mener de kommer til å løfte trofeet denne sesongen, sier Pirès.

– Jeg tror også at forholdet mellom manageren og spillerne er helt fantastisk. Laget har høy selvtillit, de kan vinne alle kamper i Premier League og i Champions League. Derfor tror jeg, dessverre, at Liverpool vil slå rekorden vår, sier 46-åringen med et smil.

Tidligere Liverpool-spiller Glen Johnson var også på Anfield søndag og etter å ha vært vitne til nok en seier for rødtrøyene, er han nå sikker i sin sak:

Robert Pirès som Arsenal-spiller i 2004. Foto: Adam Butler/AP Photo

– Alle sier at man skal ta en kamp av gangen, men jeg tror det er avgjort nå, sier Johnson til TV 2 og fortsetter:

– Alle andre taper poeng, bortsett fra Liverpool. Du trenger ikke være rakettforsker for å finne ut at om det fortsetter sånn vinner de ligaen.

– Jeg tror ikke man kan sette ord på det

Johnson sammenligner årets sesong med fjorårets da Liverpool så vidt tapte ligatittelen for Manchester City.

Glen Johnson for Liverpool i 2010. Foto: Olly Greenwood

– Liverpool virker som de alltid gjør nok til å ta seieren. Det handler ikke om hvor godt noen spiller, for de spiller alltid hakket bedre. Jeg mener det er et tegn på et vinnerlag. Det har vært noen prestasjoner denne sesongen som ville endt med uavgjort i fjor, og kanskje endt i tap året før der igjen. Jürgen Klopp har skapt en mentalitet i laget om at de spiller i 95 minutter og går for seier i hver kamp.

– Hadde du trodd at de ville gjøre det så godt som de har gjort det i år?

– Nei, hvis jeg skal være helt ærlig, så var jeg en av dem som lurte på hvordan de skulle klare å gjøre det bedre enn forrige sesong. De vant Champions League og de tapte ligaen med én kamp. Jeg tenkte det ville være umulig å oppleve det som de opplevde i ligaen i fjor, og så ha troen og motet til å forbedre det, sier Johnson.

– At de klarer det året etterpå synes jeg er helt utrolig. Jeg tror ikke man kan sette ord på det, egentlig. De hadde nesten en perfekt sesong i fjor, men denne sesongen er enda bedre, konkluderer han.