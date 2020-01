Norge står med fem strake seirer i EM etter å ha slått Sverige 23-20 søndag kveld. Det trengs bare én seier på de to siste kampene i hovedrunden for å sikre semifinaleplassen.

– Jeg er helt sikker på at Norge vinner gull, sier Jim Gottfridsson til TV 2.

– Helt sikker på at Norge vinner gull?

– Ja, Norge vinner gull, svarer svensken.

På spørsmål om Kroatia og Spania fra den andre hovedrunden kan komme inn og lage trøbbel for Norge i semifinalen, svarer han:

– Ingen tar Norge, sier Gottfridsson.

Svenskenes drøm om å nå en semifinale hjemme i Stockholm ble knust med nederlaget for Norge. I første kamp i hovedrunden gikk Sverige på et ydmykende 25-35-tap for Portugal.

– For oss var det viktig ikke å bli overkjørt, for vi visste at Norge er det beste laget i turneringen. Vi forsøkte å holde spillet oppe og gjøre dt så bra som mulig. Jeg synes vi er bra med på dansen. De får ikke løpe like mye som til vanlig. Vi hadde en mulighet til å utligne, men vi bommet for mye. Torbjørn (Bergerud) spilte en fantastisk kamp, men for vår del var det et stort steg i riktig retning, sier Gottfridsson.

Saken oppdateres!