Mandag skal Siv Jensen møte Erna Solberg. I dette møtet kommer hun til å legge frem Frps liste med krav for å fortsette i regjeringen.

I tillegg er det møtevirksomhet i Statsministerboligen søndag kveld. TV 2 vet at Trine Skei Grande gikk inn i boligen rundt klokken åtte.

Det har også vært hektisk møtevirksomhet i Frps partiledelse søndag. Siv Jensen var ordknapp på vei ut av møtet med resten av partiledelsen klokken 20.

– Som jeg sa til dere da jeg kom hit i dag, så skal jeg møte statsministeren i morgen og informere henne om hva Fremskrittspartiet har kommet fram til. Noe mer enn det har jeg ikke å legge til nå, sa partileder Siv Jensen da hun kom ut av partikontoret ved Karl Johans gate.

Ni stortingspolitikere vil ut

På Stortinget har Fremskrittspartiet 26 representanter. TV 2 har kartlagt hva de mener.

Ni politikere vil ut.

Fire sier de ønsker at partiet fortsetter i regjering eller at de ønsker en løsning.

Resten er avventende eller ønsker ikke å svare.

– Hovedpoenget er at Venstre/KrF og Frp er som ild og vann, og nå er det opp til Erna å velge side, sier en stortingsrepresentant.

– Dette er alvor. Det kan bli exit ganske raskt, sier en annen.

– Jeg håper og tror det ender med at vi forlater regjeringen, sier en tredje stortingsrepresentant.

Kari Kjønaas Kjos har åpent sagt at hun vil ha partiet ut av regjering.

– Ingenting kan reparere dette, sa hun til TV 2 onsdag.

Kilder sier partiet er nærmere enn noen gang å gå ut av regjering. Det til tross for at partiet under et internt seminar forrige helg var enige om at den evigvarende debatten om regjerings-exit ikke tjente partiet, ifølge kilder.

KRISEMØTER: Frp-leder Siv Jensen på vei ut etter at partiledelsen er samlet til en møte på partikontoret for å ferdigstille kravene til statsminister Erna Solberg. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Foto: Håkon Mosvold Larsen

Fire fylkesledere vil ut

Aftenposten melder søndag at det nå er tre nye fylkesledere som ber Jensen ta partiet ut av regjering.

Fra før har Odd Eilert Persen i Troms og Finnmark Frp sagt klart og tydelig til TV 2 at partiet bør gå ut av regjeringen.

– Når statsministeren sier at vi har dårlig moral så blir det vanskelig. Det er den biten der som gjør at det skal fryktelig mye til at vi kan fortsette i regjeringen. Det er ikke noe realisme i å fortsette et godt samarbeid nå i det hele tatt, sier fylkesleder i Innlandet, Johan Aas, til TV 2.

Han mener Frp har mistet tilliten til de andre partiene.