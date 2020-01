Natt til søndag patruljerte politibetjent Lena med to kolleger i et område rundt en skolegård, hvor det forekommer at ungdommer samles i ulike anledninger.

– Vi hørte musikk og støy fra en container, og tenkte at noen ungdommer hadde full fest. Vi banket på hardt og lenge før noen åpnet, sier Lena til TV 2.

Synet som møtte dem overasket alle betjentene.

– Vi ble møtt av et par ungdommer som hadde bandøvelse. De inviterte oss inn for å se, sier hun.

Den ellers normale arbeidsnatten tok dermed en uventet vending. Bandet utfordret politibetjentene til en sangduell.

– Jeg tenkte hvorfor ikke? Vi må jo ha det litt gøy på jobb, sier Lena.

Kollegene hennes pekte ut henne til å akseptere utfordringen med en gang. Deretter sang Lena duell mot ungdomsbandet. Det var Adressa som først omtalte saken.

Politiet valgte å dele historien og videoen i et innlegg på Facebook.

– Til vanlig vises nesten bare straffesaker, men vi driver med mye annet også. Det er viktig for oss å skape relasjoner med ungdommer. Vi publiserte det for å vise litt av hverdagen vår, sier Lena.

Overveldet av reaksjonene

Svimlende 5900 mennesker har likt innlegget, og 544 har delt. Kommentarene er nesten utelukkende positive.

– Herlig. Sånn skal det være – være til for folk, være blant folk, være som folk flest, står det i en av kommentarene.

– Perfekt. Hvor skal man henvende seg angående booking av politiet? står det i en annen.

Politibetjenten driver ikke med sang til vanlig, men har opptrådt i flere bryllup for venninner tidligere. Hun er overveldet av responsen på videoen.

– Reaksjonene var mye bedre enn forventet. Jeg håpte vi skulle bikke tusen likes, for det skjer ikke så ofte. Det har jo gått mye lenger enn det, sier Lena.

Vokalist sjokkert over responsen

Det var gitarist og vokalist i bandet, Mads Eric Moen Jegtvik, som utfordret politibetjenten.

– Jeg håpte hun skulle si ja, men jeg tenkte kanskje at de hadde det travelt og ville komme seg videre, sier Jegtvik.

Han synes det var veldig spesielt på en fin måte, å synge duell med en politibetjent.

– Det er noe som ikke skjer hver dag.

16-åringen er sjokkert over reaksjonene som har kommet i ettertid av Facebook-innlegget.

– Jeg har lest gjennom kommentarene og er helt enig med at det er en fantastisk ting at politiet kan samarbeide med ungdommen.