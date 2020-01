– Nå ser jeg frem til møtet jeg skal ha med statsministeren i morgen. Jeg har ingen kommentarer ut over det, sa Jensen til TV 2 på vei inn til møtet.

– Hvor omfattende blir den listen du skal presentere for statsministeren?

– Jeg ser frem til det møtet jeg skal med henne i morgen. Jeg har ingen planer om å offentliggjøre dette før jeg har snakket med henne.

Med på møtet er også nestlederne Sylvi Listhaug og Terje Søviknes, i tillegg til parlamentarisk leder Hans Andreas Limi og samferdselsminister Jon Georg Dale.

Lørdag rettet Dale for første gang knallhard kritikk mot regjeringskolleger, etter at statsministeren torsdag sa til TV 2 at hun ikke ville risikere at den syke norske 5-åringen døde. Solberg snakket i TV 2-intervjuet både om «den moralsk riktige måten» og «ryggmargsrefleksen som vi må ha».

– Det er ingenting galt med vårt med vårt moralske kompass. Tvert i mot så står vi opp for frihetsverdiene som dette landet er tuftet på, som ytringsfrihet og bekjempelse av fundamentalisme. Vi kompromisser ikke med folk som frivillig slutter seg terrororganisasjoner. At Frp er tydelige på det, det handler ikke om dårlig moral, tvert i mot, men at vi står opp for de prinsippene som Norge er tuftet på, sier Dale til TV 2.

Kravene partiledelsen kommer frem til i kveld vil avgjøre om de fortsetter i regjering eller ikke. Før helgen spilte fylkeslagene inn en lang rekke krav de mener partiet må ha gjennomslag