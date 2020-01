– Nå tør de å synge det, «vi skal vinne ligaen»

Liverpool - Manchester United 2-0 (1-0)

Se Alissons assist og Salah sette inn 2-0 i vinduet øverst!

Saken oppdateres!

Med Anfield under en rosa himmel var det perfekte rammer for storkampen søndag kveld.

Det var flere sjanser på begge sider, men Virgil van Dijks hodestøt i førsteomgang og scoring av Mohamed Salah på overtid sikret alle poengene til Liverpool.

Nerven i kampen levde til to minutter på overtid. Så, to minutter på overtid løp Mohamed Salah inn 2-0 og rev av seg drakten i full jubel foran The Kop. Dette er første gangen i egypterens karrière at han scorer på Manchester United.

– Det var nerver hele veien. Det så du på måten de jublet på for 2-0-scoringen. Det var et United-lag som fightet, ærlig og oppriktig, sier ekspertkommentator Petter Myhre.

Og assisten? Den kom fra keeper Alisson som løp til andre siden av banen for å feire scoringen.

– Vi ser hva dette betyr. Tre poeng er en ting, tre poeng mot Manchester United. Nå tør Liverpool-fansen å synge det «Vi skal vinne ligaen», sier kommentator Øyvind Alsaker.

– 39 kamper uten tap, 52 på Anfield uten tap, 13 strake seire i Premier League, 16 poengs ledelse og en kamp til gode, og hvis du legger det sammen får du?, spør Alsaker.

– Ligagull, svarer ekspertkommentator Petter Myhre.

– De som kommer bak slipper opp for kamper til å ta igjen denne ledelsen, fortsetter Alsaker.

– Han er dominant

Liverpool fikk sin andre corner etter 14 minutter.Trent Alexander-Arnold løftet inn i feltet, Vrigil van Dijk knuste Harry Maguire i duell og headet inn ledelsen.

– Verdens to dyreste forsvarsspillere i duell og det er Liverpool-spilleren som går seirende ut av den, sier TV 2s kommentator Øyvind Alsaker.

– Han er dominerende, han er dominant, og han gjør 1-0 på Anfield, fortsetter han.

To annullerte scoringer

Ti minutter etter satte Roberto Firmino inn 2-0, til store protester fra United-spillerne. Årsaken var at i situasjonen i forkant mistet de Gea ballen i en duell med van Dijk. Dommer Craig Pawson blåste ikke frispark, men VAR sjekket situasjonen og annullerte Firminos scoring. United-målvakten fikk imidlertid gult kort for protestene.