Ved 15.15-tiden søndag meldte nødetatene på Twitter at det brant i et bygg på Blindern i Oslo.

Bygget skal være kjemibygget til Universitetet i Oslo.

– 21 personer er evakuert, og vi jobber med å få full oversikt på stedet, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth til TV 2.

Like før klokken 15.40 var brannen slukket.

– Brannvesenet har kontroll på brannen, og den er slukket. Det er for tidlig nå å si hva som har forårsaket brannen, sier operasjonslederen.

Det veltet svart røyk ut av bygget mens det brant.

– Det brenner et sted i bygget og kommer svart røyk over taket, sa vaktkommandør i Oslo brannvesen Morten Grimstad til TV 2 kort tid etter at brannen brøt ut.

Brannen skal ha oppstått i et ventilasjonsanlegg, opplyser brannvesenet.