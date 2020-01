IS-kvinnen er avhørt av PST – erkjenner ikke straffskyld

Lørdag ankom den 29 år gamle IS-siktede kvinnen Norge sammen med sine barn.

Søndag orienterte kvinnens advokat Nils Christian Nordhus om hvordan det i Norge har vært arbeidet med å få barna og mor ut av Syria, og hvordan kvinnen forholder seg til straffesaken.

– Vi har hele tiden ment at det var ekstra viktig å få denne familien hjem, fordi den fem år gamle gutten var alvorlig syk og man mistenkte diagnosen cystisk fibrose, sa Nordhus.

Nordhus ba om forståelse for at han ikke ville kommentere barnas helsesituasjon ytterligere.

– Arbeidet med å overbevise beslutningstakerne om å hente familien til Norge, lyktes allerede i oktober i fjor. Jeg vil takke alle som bidro i denne perioden.

Det var nærmere bestemt den 16. oktober at Nordhus ble kontaktet av Norges utenriksdepartementet (UD) og orientert om at det var besluttet at man skulle forsøke å hente familien hjem.

– Det å la seg transportere ut fra Al-Hol-leiren og hjem til Vesten, forutsetter at moren må ta et valg om å ønske at egne barn skal få reise hjem. Valget hennes var nødvendig for å få til det man nå har fått til.

Den terrorsiktede IS-kvinnen hadde ikke på seg nikab, men var tildekket av en jakke da hun ble sett på Kastrup fredag kveld. Foto: Anders Stensås / TV 2

Avhørt

Nordhus understreket at morens samarbeid var essensielt for at evakueringen ble vellykket. Advokaten rettet også en spesiell takk til alle ansatte i UD som spilte en rolle i å redde femåringens liv.

Moren har søndag blitt avhørt innledende av PST. Hun erkjenner ikke straffskyld etter tiltalen.

– Min klient har sagt seg villig til å samarbeide med PST. Det er planlagt en omfattende avhørsprosess i aller nærmeste fremtid.

Advokaten uttalte at hans klient ser frem til avhørene.

– Et av hennes mål er å gi PST så mange opplysninger at disse kan brukes til å hindre at dette skjer igjen, altså at andre senere reiser inn i konfliktområder som Syria, sa Nordhus.

PST har varslet at de ønsker å begjære den terrorsiktede kvinnen varetektsfengslet i fire uker.

– I samarbeidet min klient har innledet med PST, har hun sagt seg villig til å samtykke til varetektsfengsling i fire uker.

Tatt av nikaben

Mange merket seg at den terrorsiktede kvinnen ikke bar nikab da hun ankom Norge. Dette fikk advokaten spørsmål om.

– Hvorfor har hun tatt av seg nikaben?

– Fordi hun ikke har behov for å ha den på, svarte advokaten.

– Kommer hun til å fortsette å gå uten?