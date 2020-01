Siden 30. august i fjor kan 16-åringer kjøre mopedbil på vanlig vei etter godkjent opplæring. Dette førte til at antallet førerkort for slike minibiler økte fra 33 i 2018 til 131 i fjor. Importørene av slike kjøretøy kunne juble – markedslederen Ligier hadde en salgsøkning i fjor på nærmere 200 prosent.

Hele denne veksten kom i løpet av årets siste fire måneder, og før den nye ordningen var blitt særlig godt kjent.

Nå venter bransjen nesten eksplosiv vekst av antallet slike kjøretøy på gater og veier her i landet, og de aller, aller fleste nye mopedbilførerne vil være nettopp 16-åringer.

Toppfart: 45 km/t

En mopedbil, hva er nå det? Mange av oss har opplevd dem i trafikken, der de har lett for å samle opp køer på grunn av sin beskjedne toppfart. I praksis er mopedbilen nettopp en moped som er innbygd. Den lille «bilen» har normalt fire hjul og to seter, og kan både ha form som personbil eller liten lastebil med plan. Vekten er gjerne rundt 350 -400 kilo.

Motoren kan være på opptil 500 cc – en halv liter – uten elektrisk tenning (diesel), mens en tradisjonell moped bare kan ha opptil 50 cc bensin. Mopedbilen kan ikke ha høyere motoreffekt enn 8 hestekrefter, og i EU (og Norge) får ikke toppfarten være høyere enn 45 km/t.

Nå skal 16-åringer få kjøre disse bilene

Ungdomsfenomen

– Med den endringen som kom i fjor høst, kom det også egen læreplan for denne førerkortklassen. Denne sier at eleven skal ha trafikalt grunnkurs, enten på kjøreskole eller i 10. trinn på ungdomsskolen, og i tillegg ha minst 14 timers opplæring på kjøreskole før man kan få førerkort. Det er eleven og trafikklæreren sammen som vurderer om opplæringsmålene i læreplanen er nådd. Når opplæringen er gjennomført og teoriprøven hos Statens vegvesen er bestått, får man førerkort, sier fagkonsulent Pål Andersen i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) til Broom.

– Blir dette først og fremst et ungdomsfenomen?

– God opplæring av nye mopedbilførere blir veldig viktig, fastslår fagkonsulent Pål Andersen i ATL. Foto: ATL

Kjøreskolene satser

– Ja, jeg vil nok tro at 16-åringer på videregående vil være en svært viktig kundegruppe. Den ser ut som en bil, og har i hovedsak mye av det samme utstyret – musikkanlegg, klimaanlegg og ryggekamera.

– Men vi ser at mopedbilen er attraktiv også i enkelte andre miljøer. I Finnmark, for eksempel, er denne kjøretøytypen populær, noe som sikkert henger sammen med at man sitter skjermet for vær og vind. Det samme er trolig begrunnelsen også i enkelte områder på Vestlandet, sier Andersen, som forteller at kjøreskolene nå legger opp til systematisk opplæring, også med investering i mopedbiler for kjøretrening.

Sikkerhet på lavt nivå

– God opplæring av mopedbil-elever er veldig viktig. Kjøretøyets lave toppfart på 45 km/t kan være litt skummel i mange sammenhenger, og kan bidra til at det oppstår farlige situasjoner fordi andre trafikanter blir frustrerte over kødannelse og forsinkelser. Kjøring på landevei er derfor ikke helt uten risiko, og man skal ikke glemme det faktum at ingen mopedbil har mer enn to stjerner i Euro NCAP kollisjonstest. Det indikerer at sikkerheten er på et lavt nivå.

– Derfor er det så viktig at disse blir tilført nødvendig kunnskap og holdninger i trafikken, sier Andersen.

Daglig leder i Mopedbil Norge, Edwin Horgmo, kan melde om nye salgsrekorder måned for måned for de små mopedbilene. Foto: Frank Williksen

Økning på 195,2 prosent

Franske Ligier er den suverene markedslederen på mopedbiler i Norge, og leverer modeller som koster fra ca. 119.000 til drøyt 180.000 kroner eller mer, avhengig av hva man velger av tilleggsutstyr som eksempelvis dieselvarmer.

Importøren Mopedbil Norge i Rygge kan melde om at 42 leverte Ligier mopedbiler i 2018 vokste til 124 i 2019 – en økning på 195,2 prosent! Samme importør har også Microcar fra samme produsent på sitt leveringsprogram, og også dette merket vokste kraftig, opp drøyt 90 prosent fra 2018 til 2019. Mopedbil importerer dessuten Chatenet og Casalini. Totalt leverte Mopedbil Norge i løpet av 2019 206 nye mopedbiler, hvorav hele 146 ble levert fra august og ut året – altså etter at 16-års grensen trådte i kraft.

Daglig leder i Mopedbil Norge, Edwin Horgmo, er ikke villig til å tallfeste et salgsmål for 2020, men sier dette:

16-åringene dominerer

– I Sverige ble det solgt 1.200 Ligier mopedbiler i 2019. De har noenlunde de samme reglene som her, og prisbildet er også likt. Målet vårt er å bli like store som Sverige i antall – og å nærme oss dette raskt. Vi ser jo at det er noen steg å ta dit, og har blant annet en jobb å gjøre med å informere folk om dette alternativet, og hva mopedbilen kan bidra med i hverdagen.

– Veksten ser ut til å kunne bli voldsom?

– Det er ting som tyder på dette, men vi for vår del ønsker oss helst en sunn, organisk vekst.

Bestselger i mopedbilsegmentet i dag er Ligier Sport Young. Foto: Frank Williksen

Billig i drift

– 16-åringene er det store markedet?

– Ja, og dette ser vi er litt todelt, 16-åringen er nok brukeren, men det er ofte familien som er kjøper, kanskje kombinert med litt konfirmasjonspenger. Det handler til dels også om at foreldre kjøper seg litt fritid, ved at ungdommen kan kjøre selv til trening og andre fritidsaktiviteter uten at mor eller far må starte bilen. Kanskje kan 16-åringen også kjøre lillebror til hans fotballtrening?

– Vi mener dessuten at mopedbilen fungerer som en forsmak på vanlig bil, og gir en mer glidende overgang der eleven blir mer trafikkvant, sier Horgmo.

Han understreker at det også er billig å ha en mopedbil i drift.

Rekordtall hver måned

– Dieseltanken tar 17,5 liter. Med dieselmotorens lave forbruk er dette nok til å kjøre 51 mil – eller fra Oslo til Trondheim. Forsikring er også rimelig, her må man regne med fra 200 kroner i måneden og litt oppover, og så er det 40 kroner måneden i trafikkforsikring – eller årsavgift. Mopedbilen kjører gratis i bomring, og har svært gunstig verditap i et voksende marked med liten tilgang på brukte kjøretøy, sier Edwin Horgmo, som beskriver salget de siste månedene som eksepsjonelt: