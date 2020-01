Ifølge det iranske nyhetsbyrået IRNA er det ikke besluttet at ferdskriveren og taleregistratoren skal sendes til Ukraina, slik det tidligere er meldt.

– Vi forsøker å avlese de svarte boksene her i Iran. Ellers er vårt alternativ Ukraina og Frankrike, men ingen beslutning er foreløpig tatt om å sende dem til et annet land, sier Hassan Rezaifar, som tilhører Irans sivile luftfartsmyndigheter og er ansvarlig for havarietterforskningen.

Flyet som ble skutt ned utenfor Teheran 8. januar, tilhørte Ukraine International Airlines. Det var på vei til Kiev med 176 personer. Alle mistet livet.

