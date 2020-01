Sveriges keepertrener Mats Olsson får ikke plass på benken mot Norge. Han må i stedet sitte på tribunen, melder Aftonbladet.

Årsaken er at Olsson i hovedsak er ansatt i Norges Håndballforbund, der han er en viktig del av teamet til Thorir Hergeirsson.

Norges Håndballforbund måtte ifølge den svenske avisen godta at Olsson satt på benken under mesterskapet, men det ble en avtale på at han ikke gjør det mot Norge.

– Vi har fagtreff der vi diskuterer flere håndballfaglige ting og snakker åpent om de ulike temaene. Da synes jeg det er merkelig å sitte på fagtreff og høre på valgene vi ønsker, og så ta dem med inn i Sverige. Vi ønsker ikke at han sitter på benken. Det har blitt en deal mellom oss to, sier Christian Berge få timer før kampen mot Sverige.

– Det kommer til å bli marginalt. Det kommer til å bli stolpe inn, stolpe ut. Det kommer til å bli ordentlig spennende, sier Berge.

Olsson har sittet på benken under alle Sveriges kamper så langt i EM.

– Det kan være Olsson har fått med ting han kan ta med inn ellers?

– Jeg har ikke tatt med alt på fagtreffet heller. Vi holder igjen littegranne, sier Berge med et smil.

Sverige har for øvrig gjort to endringer på troppen til kampen mot Norge. Albin Lagergren og Fredric Pettersson kommer inn i laget. Jack Thurin og Jesper Nielsen forsvinner ut.