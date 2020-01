Etter å ha overtatt ledelsen i verdenscupen onsdag, sikret Tiril Eckhoff norsk stafettseier fredag. Søndag fullførte hun Ruhpolding-hat tricket med seier på jaktstarten.

– Det er så kick å stå på siste stå der. Alle heier på deg, og det føles digg, sa Eckhoff til NRK etter løpet.

29-åringen forteller at snøværet gjorde starten av løpet tungt.

– Jeg var litt furt på førsterunden for da måtte jeg jo måke løype. Det var ganske tungt egentlig. Det var litt deilig på andrerunden for da hadde de andre gått opp løypa. Det var hardt å gå ut i dag, og jeg fikk ikke noe gratis. Men så kunne jeg jo kose meg på sisterunden, og være litt klisjé og plukke opp et flagg, ler vinneren.

Eckhoff gikk ut med et halvminutts forsprang på nærmeste konkurrent Hanna Öberg, og den ledelsen lot han aldri gå fra seg.

Verdenscup-lederen skjøt to fulle hus på liggende og gikk fort i sporet, og da de nærmeste konkurrentene Hanna Öberg og Dorothea Wierer skjøt ett bomskudd hver på andre skyting var Eckhoffs ledelse nesten doblet.

Eckhoff skjøt en bom på første stående, men gikk likevel ut med en solid ledelse på Paulina Fialkova og Hanna Öberg, som begge skjøt fullt hus. Wierer skjøt seg ut av pallkampen med to bom.

På siste stående beholdt Eckhoff roen, og med fullt hus var det ingen som kunne tukte 29-åringen. Hun kunne ta seg tid til å kysse til publikum på vei ut av standplass og hente et norsk flagg på oppløpet på det som ble en parademarsj på sisterunden. I mål var hun helt suveren 46,3 sekunder foran Fialkova som slo Hanna Öberg i kampen om andreplassen.

Eckhoffs nærmeste konkurrent i verdenscupen, Dorothea Wierer, skjøt seg fullstendig bort og endte på en 20.-plass.