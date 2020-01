Kontroversene rundt hotellarvingen Paris Hilton har med årenes løp blitt mange, og i en ny dokumentar om Hilton kommer det fram nye detaljer. I et intervju med People letter Hilton på sløret om hva som vil komme i dokumentaren.

Hilton ble verdenskjent etter reality-serien «The Simple Life», der tv-seerne fikk følge livene til Hilton og hennes venninne Nicole Richie.

En løgn

I dokumentaren «The Simple Life» , som kommer på Youtube i mai, forteller Hilton om reality-serien som rullet og gikk i perioden 2003-2007. Hun kan avsløre at hun skapte en fiktiv rollefigur av seg selv, som hun brukte i serien.

Hilton forteller om hvordan hun lagde en annen identitet som hun brukte da serien ble filmet. Hilton sier hun gjorde det kun for å skape god underholdning.

– Jeg spilte en rolle i serien. Jeg bygde en merkevare på den måten, så jeg angrer ikke på det i ettertid, men jeg er glad for at folk nå skal få se en mer ekte side av meg, sier Hilton.

Vil vise en ny side

Hotellarvingen sier at det har vært et bevisst trekk hele veien, og at hun elsker når folk oppdager at hun egentlig er en helt annen person enn hun har utgitt seg for på tv.

– Jeg visste hele veien hva jeg gjorde, men verden gjorde det ikke. Det var litt frustrerende å bli forhåndsdømt av folk som trodde hvordan jeg var, siden det ikke var meg, sier Hilton.

Hilton forteller også at hun elsker å motbevise folks fordommer om henne, og at hun i den nye dokumentarserien har funnet nye sider ved seg selv.

– Under innspillingen har jeg oppdaget så mye ved meg selv som jeg ikke visste. Det hele var nesten terapeutisk. Jeg vil vise frem min ekte «boss babe»-side, sier Hilton.

La grunnlaget for dagens reality-tv

Hilton snakker også om hvor toneangivende serien var når den kom, og hun mener hun med serien var med på å legge grunnlaget for reality-tv slik vi kjenner det i dag.

– Jeg blir glad når jeg tenker på at jeg har skapt noe, noe som bidro til å skape en helt ny generasjon av mennesker, sier Hilton.

Reality-serien «The Simple Life» handlet om Hilton og Richies som skulle prøve å leve et normalt liv uten penger, glitter og glamour. Dokumentarserien «This is Paris» slippes på Youtube i mai.