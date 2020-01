Lørdag kom nyheten om at prins Harry og hertuginne Meghan ikke lenger skal omtales som «kongelige høyheter». Paret skal heller ikke formelt representere dronningen eller motta offentlige midler for å utføre kongelige oppdrag.

En rekke britiske medier har kommentert avgjørelsen fra dronning Elizabeth.

The Guardian skriver at avgjørelsen viser at dronning Elizabeth synes paret gikk et steg for langt.

BBCs hoffreporter Daniela Relph sier hele prosessen har vært overraskende.

– Dette er noe ganske annet enn vi har sett tidligere i det britiske kongehuset. Det har aldri skjedd noe lignende, kommenterer Relph.

– Dronningen har tatt sin jernneve i bruk, sier Sky News' kommentator Alastair Bruce, ifølge nyhetsbyrået AFP.

– Hardeste megxit

The Telegraph-redaktør Camilla Tominey er helt klar på hva dronningens avgjørelse betyr.

– Ta ikke feil. Erklæringen lørdag kveld representerer den hardeste megxit overhodet, skriver Tominey.

Også den til tider kontroversielle TV-vert Piers Morgan har kommentert beslutningen.

– Meghan og Harry ville ha hele kaken, men dronningen tok kaken tilbake til det kongelige kjøkken, skriver han på Twitter.

Det var for mindre enn to uker siden at prins Harry og hertuginne Meghan overraskende uttalte at de ville trekke seg tilbake fra fremste rekke i det britiske kongehuset.

Dronning Elizabeth skal ikke ha vært orientert på forhånd. Saken fikk i britiske medier raskt tilnavnet «megxit».

Nå har dronningen altså avgjort hva som blir veien videre.

Prins Harry og hertuginne Markle med sønnen Archie. Foto: Toby Melville / Reuters

Ut av det britiske forsvaret

Kunngjøringen fra det britiske kongehuset ble innledet med en personlig melding fra dronning Elizabeth. Hun skriver at de har funnet en konstruktiv vei videre.

– Harry, Meghan og Archie vil alltid være høyt elskede medlemmer av min familie. Jeg anerkjenner utfordringene de har stått overfor som følge av intens oppmerksomhet de siste to årene, og støtter deres ønske om et mer uavhengig liv, skriver hun.

Dronningen takker paret for deres arbeid.

– Jeg er særlig stolt av hvordan Meghan så raskt har blitt en av familien, skriver hun, og avslutter med at hele familien håper dagens avtale vil sette dem i stand til å bygge et «lykkelig og fredelig nytt liv».

Avtalen som er inngått innebærer blant annet at Harry ikke lenger skal utføre offisielle oppdrag for det britiske forsvaret. Det som i meldingen fra Buckingham Palace omtales som «den nye modellen», trer i kraft fra våren.

Et spørsmål som har blitt reist i forbindelse med Harry og Meghans nye rolle, er hva som skal skje med sikkerheten rundt paret.

– Buckingham Palace kommenterer ikke detaljene rundt sikkerhetstiltakene. Det er godt etablerte uavhengige prosesser for å bedømme behovet for sikkerhetstiltak betalt av det offentlige, het det i lørdagens melding.