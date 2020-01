Klokken 06.09 fikk politiet i Sør-Øst melding om et innbrudd i et hus i Porsgrunn.

«Melder hadde sett en mann løpende ned trappa inn i huset sitt. Han stupte ut gjennom et lukket vindu så glassbitene fløy», skriver politiet på Twitter.

– Noen våknet og oppdaget at det var noen i huset. Han ble nok skremt når han oppdaget at det var noen hjemme, sier operasjonsleder Marianne Mørch.

Politiet har søkt etter tyven med hund, men har nå avsluttet arbeidet på stedet.

– Vi jobber med å finne ut hvem det kan være, sier Mørch.

Innbruddstyven beskrives som en spinkel mann iført mørke klær.

– Han hadde bart og var litt mørk i huden, sier operasjonslederen.

Politiet opplyser at tyven hvert fall fikk med seg to PCer, en gitar, et videokamera og et fotoapparat.