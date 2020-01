Ransmennene tok fra ham et mindre pengebeløp. Ranet skjedde i 19.30-tiden på Buran på Lademoen.

Ikke langt fra åstedet kom politiet over seks personer som de mistenker for å ha stått bak. Noen av dem er under 18 år. De ble tatt med til politistasjonen.

Ved ettiden ble en sjuende person pågrepet. Vedkommende er under 18 år.

– Det var etterforskningen som førte til denne pågripelsen. Det forelå skjellig grunn til mistanke om at han også hadde vært involvert, sier politifaglig etterforskningsleder Sigmund Stenhaug ved Felles straffesaksinntak i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen søndag morgen.

Mannen som ble ranet, er ikke skadd, men overvåkingsbilder viser at han blir utsatt for vold, opplyser operasjonsleder Viola Elvrum i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen. Det ble ikke brukt våpen.

– Han ble tatt tak i, og det ble brukt makt. Det er ingen relasjon mellom offer og gjerningsmenn, sier Stenhaug.

Politiet etterforsker saken videre.

