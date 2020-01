Rettssaken var opprinnelig berammet i fjor høst, men ble utsatt. Tiltalen ble tatt ut av Spesialenheten i fjor sommer. Bruddene på taushetspliktene som beskrives i tiltalen fant sted fra begynnelsen av 2016 og fram til første halvdel av 2017.

Kvinnen er også tiltalt for grove brudd på tjenesteplikten. Hun gjorde søk på enkeltpersoner i politiets etterretningsregister Indicia og ga informasjonen videre til personen, ifølge tiltalen.

I tillegg er kvinnen tiltalt for å ha tatt med seg en håndholdt radioterminal tilhørende Oslo politidistrikt og benyttet denne på fritiden. Hun er også tiltalt for brudd på våpenloven etter at hun oppbevarte en Browning halvautomatisk pistol i en eske i en bod. Våpenet tilhørte politiet.

Spesialenheten for politisaker tar i tiltalen forbehold om å legge ned påstand om at kvinnen fratas stilling i politiet eller retten til for fremtiden å ha stilling i politiet.

Oslo tingrett har satt av to dager til behandlingen av saken.