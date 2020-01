Riksrettssaken mot Donald Trump er offisielt i gang, og sent lørdag kveld presenterte både demokratene og presidentens forsvarere argumentene de vil bruke under rettssaken.

Presidenten anklages for å ha holdt tilbake midler som skulle gå til Ukraina, for å få dem til å sverte hans politiske motstander og presidentkandidat Joe Biden.

Demokratene i Representantenes Hus offentliggjorde et skriv på 111 sider, som argumenterer for hvorfor Donald Trump bør fjernes som president.

– Grunnlovsfedrenes verste mareritt

Demokratenes saksfremstilling oppsummerer de sentrale funnene fra etterforskningen mot presidenten, inkludert vitneutsagn fra ambassadører og medlemmer av amerikansk etterretning.

Demokratene skriver det er «overveldende bevis» for at Trump er skyldig i begge tiltalepunkt. I saksfremstillingen oppfordres Senatet til å «eliminere trusselen presidenten utgjør mot USAs nasjonale sikkerhet».

– Det eneste som gjenstår er å se om Senatet vil akseptere og utøve ansvaret de har blitt tildelt av Grunnloven, skriver demokratene og kaller Donald Trumps oppførsel for Grunnlovsfedrenes «verste mareritt».

Donald Trump er tiltalt for maktmisbruk og for å ha motarbeidet Kongressens arbeid, og Demokratene skriver at historien vil dømme senatorenes rolle i riksrettssaken.

– Skammelig og lovløst

Presidentens forsvare ventet ikke lenge med å svare på anklagene.

– President Trump benekter kategorisk og utvetydig alle anklagene i begge tiltalepunktene, skriver forsvarerne.

Advokatene kaller riksrettstiltalene mot presidenten «et farlig angrep på det amerikanske folkets rett til å velge sin president».

– Dette er et skammelig og lovløst forsøk på å omgjøre valgresultatet fra 2016 og på å påvirke valget i 2020, skriver Trumps forsvarsteam.

Leid inn stjernelag

Trump har leid inn en et stjernelag til å forsvare seg i riksrettssaken, deriblant Ken Starr, mannen bak etterforskningen som stilte Bill Clinton for riksrett i 1998.

Starr får blant annet hjelp av Alan Dershowitz, tidligere jus-professor ved universitetet i Harvard. Dershowitz har tidligere erfaring fra å forsvare O.J. Simpson, Mike Tyson og Jeffrey Epstein.

De argumenterer for at presidenten har blitt behandlet dårlig av demokratene i Representantenes Hus og mener deres klient ikke har gjort noe galt.

Utvekslingen er en smakebit på hva en kan vente seg de neste dagene. Allerede på mandag vil Trumps forsvarere offentliggjøre en lengre saksfremstilling, mens rettsforhandlingene i Senatet, hvor republikanerne har flertall, starter tirsdag.