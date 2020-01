Det var nok mange som holdt pusten da Magnus Abelvik Rød gikk av banen med store smerter i en finger mot Ungarn, men det kom tidlig meldinger på det etter alt å dømme var en forstuing for 22-åringen.

På hviledagen mellom Ungarn og Sverige kom gladmeldingen om at Abelvik Rød var klar til innsats i søndagens naboduell.

– Jeg lå og strøk ham over fingrene i hele går kveld, så det skal gå fint. Det var derfor jeg ikke sovnet. Jeg måtte passe på ham, sier Sagosen med et stort glis.

Abelvik Rød avviser at han fikk akkurat så god behandling av romkameraten, men at han er klar til å møte svenskene søndag.

Abelvik Rød tar sin del av skylden

Det har vært en trøblete oppladning til mesterskapet for Abelvik Rød, som i forkant av mesterskapet slet med en hofteskade. 22-åringen fra Oslo har hatt stor belastning i Flensburg i fjor høst med skader på to andre høyrebacker.

Derfor fikk Abelvik Rød hvile da landslaget spilte Golden League i oktober.

– Det har vært et ganske tøft utgangspunkt. Det er litt sånn at vi virkelig ønsker at Magnus skal få trent godt i lengre perioder. Når han gjør det, er han en av de aller beste, sier landslagssjef Christian Berge til TV 2.

Abelvik Rød tar sin del av skylden for at det har blitt noen skader.

– Jeg tenker at det er sånn, men jeg er litt skyld i det selv. Jeg går inn i situasjoner der slikt kan oppstå. Da må jeg ta det som det kommer, men jeg prøver så godt som mulig å holde meg unna, sier Abelvik Rød til TV 2.

Berge: – Han må helst være med

Berge er lettet over over at han og Abelvik Rød slapp med skrekken.

– Han må helst være med, for han er bra defensivt, samtidig som at han har «power» i angrepsspillet som vi trenger. Så har det vært litt trøblete i klubb med småskader, så jeg ønsker ikke å ha skader på ham, sier sjefen.

– Jeg føler at jeg har fått en rolle og «standing» i klubblaget, og jeg ønsker å bidra her på landslaget. Jeg trives veldig godt med å spille her. Jeg håper å bidra så mye som mulig, sier Abelvik Rød.

Abelvik Rød er stinn av selvtillit før Sverige-kampen. Han holder eget lag som favoritt mot Sverige, som må vinne for å holde liv i semifinaledrømmen.

– Akkurat nå ligger vi foran. Jeg synes vi har prestert veldig bra gjennom hele mesterskapet, mens Sverige har slitt mer, sier han.