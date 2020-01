Andreas (26) er klar for Love Island etter å ha vært gjennom sitt livs vanskeligste periode

TV 2s nye realityprogram Love Island er nå inne i den tredje uken, og i søndagens episode ankom det en ny mann til villaen.

Det er selgeren Andreas Eikanger (26) fra Vestby som har reist til Buenos Aires i Argentina for å være med på datingprogrammet.

Andreas beskriver seg selv som en ekte gentleman som er snill og omtenksom.

Etter å ha vært singel i omtrent to år, er han klar for et forhold.

– Jeg tror at både jeg og de rundt meg er klare for at jeg skal være i et forhold nå. I det siste har jeg brukt tiden på meg selv, men nå har jeg kommet dit at jeg savner en kjæreste å dele ting med, sier han til TV 2.

TV 2 møter ham på et hotell utenfor Buenos Aires i Argentina, kun timer før han skal flytte inn i Love Island-villaen.

Se video av intervjuet i toppen av saken.

Meldte seg på forrige sesong

26-åringen har troen på at han kan møte en kjæreste på Love Island.

– Det er mange flotte damer i villaen, så jeg tror ikke at det vil bli noe problem å finne noen jeg kan like der. Det er flere der som jeg kan ha en god kjemi med, sier han, uten at han vil nevne noen navn.

Andreas meldte seg egentlig på forrige sesong av Love Island, som ble sendt på TV3 i 2018, men det endte med at han takket nei. Da han ble kontaktet igjen denne gangen, bestemte han seg for å bli med.

– Denne gangen var det perfekt timing, så det var ingen grunn til at jeg skulle si nei, sier han.

FLYTTER INN I VILLAEN: Andreas Eikanger er Love Island-nykommer. Foto: Marit Grøtte / TV 2

Skadet armen

Det siste halvåret har han vært gjennom en vanskelig periode, forteller han. Under en ferietur til Tyrkia i fjor sommer, brakk han armen, og det satte ham ut av spill i et halvt år.

– Jeg brakk armen på en ganske brutal måte. Jeg skulle bryte håndbak med noen, og da knakk overarmen tvers av. Det var ekstremt smertefullt. Jeg ble gipset på sykehuset i Tyrkia, men jeg tok første fly hjem til Norge, sier han.

Andreas måtte operere inn en plate fra albuen til skulderen, og han ble sykemeldt i tre måneder.

Skulle satse på fitness

Da hadde han nettopp startet opp et firma sammen med noen kompiser som selger russeutstyr. I tillegg til at han måtte sette jobben på vent, så ødela skaden for treningen hans.

– Formen hadde aldri vært bedre enn det den var den sommeren, og jeg har aldri løftet så tungt som jeg gjorde da. Jeg trente ti ganger i uka, og det ville jeg vise frem gjennom fitnesskonkurranser, forteller han.