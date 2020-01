Dronning Elisabeth satt søndag forskanset med sine rådgivere på Sandringham slott for å finne en løsning på krisen som har oppstått med Harry og Meghan.

Harry og Meghans sjokkbeskjed onsdag om at de ønsker å tre mer i bakgrunnen i kongefamilien, kjapt døpt «Megxit» av britiske medier, var tema da dronningen inviterte familien til et krisemøte mandag.

Mister titlene

– Etter mange måneders samtaler og nyere diskusjoner, er jeg glad for at vi sammen har funnet en konstruktiv og støttende vei fremover for barnebarnet mitt og hans familie, skriver dronning Elizabeth i en kunngjøring på kongefamiliens nettside lørdag.

Prins Harry og hertuginne Meghan skal ikke lenger bruke tittelen «kongelig høyhet», opplyser Buckingham Palace. Årsaken er at de ikke lenger er arbeidende medlemmer av kongefamilien, heter det.

De skal heller ikke motta offentlige midler for å utføre kongelige oppdrag, står det i meldingen som ble lagt ut lørdag.

– Harry, Meghan og Archie vil alltid være kjære medlemmer av familien min, skriver hun.

Takknemlige for hverandre

Dronningen takker dem for deres dedikerte arbeid over hele landet, og sier hun er stolt over hvor raskt Meghan ble en del av kongefamilien.

– Jeg kjenner igjen utfordringene de har møtt på som et resultat av intens gjennomgang de siste to årene og jeg støtter deres ønske om et mer selvstendig liv, skriver dronningen.

Hun legger til at det er hele familiens håp at dagens avtale lar dem begynne å bygge et lykkelig og fredelig nytt liv.

Hertugen og hertuginnen av Sussex er takknemlige for dronningen og kongefamilien for deres løpende støtte når de tar fatt på det neste kapittelet i livet.

Buckingham palace skriver at den nye modellen trer i kraft våren 2020.

