Trosset beskjed fra manager: – Kjapt tenkt

Newcastle - Chelsea 1-0 (0-0)

Chelsea misbrukte sjansen til å rykke i fra i kampen om Champions League-plass da de ikke maktet å få med seg poeng mot Newcastle.

Vertene parkerte bussen i forsvar gjennom store deler av kampen, og gjorde det vanskelig for Chelsea å bryte igjennom. Det så lenge ut til å bli poengdeling på St. James' Park, men på overtid fikk hjemmepublikumet mye å juble for.

– Det er kjapt tenkt.

Isaac Hayden ble nemlig kampens mann da han fire minutter på overtid headet inn seiersmålet etter et innlegg fra Allan Saint-Maximin, som kom etter lagets første corner i kampen.

– For å være ærlig var det ikke meningen at jeg skulle gå opp på corneren, de ville at jeg skulle bli igjen bak. Men jeg hadde et gult kort og kunne ikke takle noen. Så jeg gikk opp i boksen og det ble en lykkelig slutt. Jeg ville bare få ballen i nettet og er så glad for at det ble tre poeng, sier Hayden til Sky Sports.

– I og med at han hadde det gule kortet måtte han kanskje ha tatt det røde om det ble en kontring. Så det var kjapt tenkt i kampens hete, synes jeg. Og så ender han opp med å bli matchvinner i tillegg, så det var perfekt, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller og ler smått.

Han trekker også frem tabellsituasjonen til Newcastle.

– En ting er at spissen til Newcastle jobber med smuler, men fansen da? Hva har de å glede seg over i 90 minutter? De får en corner, som de egentlig slår helt elendig, og i etterdønningen av den corneren så viser de så mye vilje til å score det målet. Og da ser det plutselig ganske lyst ut på tabellen også, sier han.

Med lørdagens seier står Newcastle med 29 poeng og ligger på 12. plass i Premier League. Det skiller kun to poeng opp til Tottenham på 8. plass, og er syv poeng ned til nedrykk.

– En enorm triumf, understreker Stamsø-Møller.

– Den er noen ganger man sier det er rettferdig og ikke rettferdig. Newcastle forsvarer seg jo helt fantastisk, Chelsea har bare fire skudd på mål og det er jo takket være Newcastle. Men altså, 10-1 i cornere, det er jo en enveiskjøring her, mener TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen.

Det er Stamsø-Møller enig i.

– Det er helt utrolig at de vinner denne kampen.

Frank Lampard var skuffet etter kampen, men mener laget må bli mer effektive.