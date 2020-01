– Fortsetter han sånn, er veien kort til de aller største klubbene i verden

– Nå begynner han jo å nærme seg toppen, for Borussia Dortmund er sånn omtrent rundt det tiende beste laget i verden, vil jeg si. Hvis han fortsetter å pøse inn mål for dem, er veien kort til de aller største klubbene i verden. De er allerede fullstendig klar over hva han driver med. Det kan skje veldig kjapt, tror Stamsø-Møller.

– Nå kommer han ikke til å score hat trick i hver eneste kamp, men nå er det jo ikke utenkelig i det hele tatt at han scorer mellom 12 og 15 mål på en halv sesong i Bundesliga. Og gjør man det, så er man attraktiv for alle klubber i verden, det er jeg helt sikker på, legger TV 2s fotballekspert til.

– Tror du Norge får god nytte av Haaland i fremtiden?

– Man får litt vann i munnen når man tenker på pasningene til Ødegaard og avslutningene til Braut Haaland, så dette her er veldig godt nytt for oss som er sulteforet på suksess for det norske landslaget.