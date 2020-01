Reagerte på Sagosen-utspill: – Da tar han feil

Til tross for håndballguttas perfekte start på EM, mente Sander Sagosen etter seieren mot Ungarn at Sverige må finne seg i å ha favorittstempelet mot Norge søndag kveld.

Det forklarte Sagosen med at Sverige spiller hjemme i Malmö, der svenskene må vinne resten av sine kamper for å ha mulighet til å ta seg videre til semifinale i Stockholm.

– At vi er favoritter? Da tar han feil. Da er han ute og sykler. De har spilt fantastisk. Etter det vi viste har vi ikke fortjent å være favoritter. Den siste tiden har de vært litt hvassere enn oss, så de må ha favorittstempelet, er reaksjonen fra PSG-kamerat Kim Ekdahl du Rietz til TV 2.

Da Sagosen møtte et stort presseoppbud dagen derpå – og etter svenskenes 25-35-nederlag for Portugal – trakk han frem hjemmebanefordelen igjen, men han erkjenner at de er favoritter mot Sverige og klubbkameraten.

– Det er klart at vi har prestert et bedre mesterskap, men det er litt med hjemmebanefordelen som gikk opp for oss hvor viktig den var og hvor mye det har å si. Dere så hvor stor glede vi hadde av å spille på hjemmebane. Får de frem det i en kamp med mye på spill og en fin kulissene, blir det tøft å spille, men det er klart at ut fra prestasjoner så langt, er vi favoritter, sier Sander Sagosen.

Holder Norge som gullfavoritt

Simon Jeppsson, som møter de norske Flensburg-kameratene Magnus Jøndal, Magnus Abelvik Rød, Torbjørn Bergerud og Gøran Johannessen, mener det er ganske åpent mellom Norge og Sverige før kampen.

– Det er en historikk de siste årene med veldig jevne kamper, men jeg synes det er ganske åpent. Jeg tror dagsformen kan avgjøre ganske mye. Norge har vist sterkere form så langt i mesterskapet, sier Jeppsson til TV 2.

Max Darj holder Norge som favoritt til å vinne hele mesterskapet.

– Det er et dyktig håndballag. De har gjort en veldig fin turnering og har bredde i troppen, sier Darj til TV 2.

Sagosen tror Sverige kommer til å vise seg fra en helt annen side mot Norge enn de gjorde i fredagens stortap for Portugal.

– De kommer til å slå tilbake med fullt trøkk mot oss. Det er ingen som liker å tape i en naboduell, sier Sagosen.

– Det kan tippe den andre veien

Magnus Gullerud mener ydmykelsen kan slå begge veier for Sverige.

– De vil gjerne reise kjerringa, ta igjen og ha revansj, men det er en mental kamp også. Går det galt igjen, kan de slå om til å tenke «nei, nå går det dårlig igjen». Det kan vippe. De vil ha en ekstremt lyst til å vinne, men samtidig det kan tippe den andre veien om det går dårlig, sier han til TV 2.