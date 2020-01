Leder for ulykkesundersøkelser for sivil luftfartsavdeling, Hassan Rezaeifer, sier til AP News at franske, amerikanske og kanadiske eksperter vil være med å analysere de svarte boksene i den ukrainske hovedstaden Kiev.

– Hvis dette ikke fungerer, vil de bli sendt videre til Frankrike, sier han.

Alle de 176 menneskene om bord mistet livet da det ukrainske passasjerflyet ble skutt ned få minutter etter avgang fra Teheran.

Iranske myndigheter har forklart at nedskytingen av passasjerflyet var et uhell, som skyldtes at en soldat trodde at flyet var en amerikansk krysserrakett på vei mot iranske mål.



Iranske myndigheter har pågrepet flere personer etter nedskytingen av det ukrainske passasjerflyet, opplyser en talsmann for det iranske rettsvesenet.

Saken oppdateres.