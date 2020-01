Braut Haaland scoret hat trick på 20 minutter i Dortmund-debuten!

Men Haaland var ikke ferdig og hadde åpenbart fått blod på tannen. I det 71. minutt, 16 minutter etter han kom inn, satte han sitt andre mål for dagen. Dermed hadde han snudd kampen for Dortmund i debuten!

– Gudene må vite hvor dette skal ende

I det 78. minutt var kveldens hat trick et faktum. På 24 minutter hadde han snudd 1-3 til 5-3 i Dortmunds favør.

– Augsburg var et lag det var forventet at Dortmund skulle slå, men at de klarer å snu det på denne måten etter at Braut Haaland kommer inn er meget imponerende. Selv om unggutten fra Jæren ser ut til å spille med all verdens selvtillit i hver eneste kamp, har han garantert vært spent, og så leverer han hat trick i debuten - på under en omgang, sier Mathisen og legger til:

– Jeg hadde stor tro på at Braut Haaland skulle få det til i Dortmund, men ingen hadde sett for seg dette. Dette eventyret av en sesong bare fortsetter for unggutten, og gudene må vite hvor dette skal ende.