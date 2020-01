Arsenal - Sheffield United 1-1 (1-0)

Det endte med poengdeling i London lørdag ettermiddag da Arsenal og Sheffield United spilte 1-1 på Emirates.

Arsenal så lenge ut til å hale seieren i land, men Sheffield United presset på og John Fleck sendte bortefansen til himmels. Dette var hans femte scoring for sesongen.

– De bildene nede med cornerflagget der, med supporterne og spillerne... Tenk at spillerne lever ut drømmen, men tenk på supporterne. De rykker opp og tenker: Vi er litt engstelige for hva Premier League blir. Mye tap og dårlig stemning. Men for en sesong Sheffield United-fansen har hatt så langt, sier Simen Stamsø Møller i TV 2s Premier League-studio i pausen.

Dette var nok en imponerende forestilling av Sheffield United på bortebane, som beholder 7.-plassen sin. Arsenal ligger fortsatt på 10.-plass.

Gabriel Martinelli er bare 18 år gammel, og har imponert når han har fått sjansen i Arsenal-drakten.

– Han får igjen for at han alltid er påskrudd. Det er det som er så imponerende med han til nå med han. Han viser i hver eneste kamp han spiller at han vil bidra. Resultatet til nå er ni mål og en målgivende på ni og en halv kamp, sier Simen Stamsø Møller i TV 2s Premier League-studio i pausen.

Gabriel Martinelli satte fyr på Emirates like før pause. Helt på tampen spilte Arsenal glimrende angrepsfotball og til slutt sendte Saka ballen inn i en bue over forsvaret, der stod den brasilianske 18-åringen og satte ballen i mål.

I det 69. minutt løp Pepe mot mål, men i veien stod en Sheffield-stopper som felte franskmannen. Hele Emirates ropte på straffe. Men både Mike Dean og VAR konkluderte med at det ikke var straffe.

I det 83. minutt klinket John Fleck ballen mot mål. Ballen fikk en perfekt bue etter å ha truffet bakken, via Mustafi og over Leno i Arsenals mål.

I sluttminuttene jaktet begge lag på den siste scoringen. Men det endte med poengdeling i London.

Manchester City rotet også bort sin ledelse hjemme på Ethiad. De spilte 2-2 mot Crystal Palace, etter at Fernandinho var uheldig og sendte ballen i eget nett i siste minutt av ordinær tid.