En 14 år gammel jente ble tirsdag kidnappet i California. Vedkommende ble dopet ned av Albert Thomas Vasques (55), før han ringte to andre menn - Antonio Quirino Salvador og Hediberto Gonzales Avarenga.

De tre mennene fraktet jenten inn i et kjøretøy sammen. Deretter forgrep Vasques seg på henne inne i kjøretøyet. Det melder CNN.

Mennene kjørte jenten til et motell i San Jose, før de bar henne til et rom i andre etasje.

Vasques forgrep seg på jenten igjen.

Da rusen begynte å gå ut av kroppen hennes, brukte hun Snapchat på telefonen sin for å fortelle vennene sine at hun hadde blitt kidnappet.

Siden hun ikke ante hvor hun befant seg, brukte vennene applikasjonen til å lokalisere henne, deretter ringte de nødlinjen.

Da politiet ankom motellet, så de Vasques forlate rommet hvor jenten befant seg. Han ble arrestert på siktelser for kidnapping for å begå voldtekt, fangenskap, grov handling mot et barn og voldtekt ved rus eller kontrollert stoff.

De to andre mennene, Salvador og Avarenga, ble arrestert for kidnapping ved en senere anledning. Det er foreløpig ukjent om mennene har fått forsvarere enda.

Snapchat er en sosiale medier-applikasjon, som lar brukere kommunisere med hverandre ved å sende bilder eller videoer som forsvinner etter ti sekunder eller mindre.

Brukere som er venner kan velge å dele lokaliseringen deres med hverandre, hvis appen er i bruk.