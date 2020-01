Watford - Tottenham 0-0 (0-0)

Se sammendrag fra kampen i vinduet øverst!



Watford fortsetter flyten, og med uavgjort mot Tottenham lørdag har ikke laget tapt siden 14. desember.

For José Mourinho fortsetter imidlertid problemene, som var svært nære å få seieren på overtid.

Érik Lamela var bokstavelig talt millimetere i fra å sikre seier til Tottenham, men bildene viste at ballen ikke var over streken. Det kunne Watford takke Ignacio Pussetto for, som reddet på streken i sin debut for klubben.

– Dette er ikke noe særlig bra. Prestasjonen var ikke noe særlig bra, så dette her er litt bekymringsfullt, fordi det kommer nye kamper med folk ute. Og den gjengen som spilte i dag kommer til å måtte spille flere kamper, og de må fungere bedre enn dette for at Tottenham skal komme opp på et nivå man bør forvente av dem, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller i Premier League Studio.

– Famler i blinde

Solveig Gulbrandsen sliter med å se Mourinhos plan og er ikke imponert av det hun har sett av Tottenham så langt.

– Alle har sett på Mourinho som en fantastisk god trener, og det er han sikkert. Men akkurat nå synes jeg han famler litt i blinde. Kanskje han ikke har de beste spillerne akkurat nå, mange skader og sånne ting. Men det er så daft, det er så livløst. Det er ikke noe energi i spillerne. Det synes jeg også var tendensen i Manchester United, sier hun og legger til:

– Jeg er også usikker på hva det er som er planen. Hvordan er det Mourinho ønsker å spille offensivt? Jeg ser det ikke, sier TV 2s fotballekspert.

Stamsø-Møller stiller spørsmål ved om det var verdt å hente Mourinho til Tottenham.

– Også lurer jeg også på hvor mye makt som er i en spillergruppe, kontra en manager. For jeg synes det ser veldig likt ut. Det er de samme tingene vi snakket om under Pochettino, at det er livløst. Mourinho-lag skal i hvert fall ikke være livløse. For da er det ikke noe verdi å ha ham der, mener han.

Mourinho selv var godt fornøyd med prestasjonen, og mente de hadde fortjent en seier.

– Vi spilte veldig bra. Vi hadde kontroll på kampen, særlig i førsteomgang. Jeg synes resultatet er urettferdig, men det ville vært mer urettferdig om vi hadde tapt, sier Tottenham-manageren til BBC.

Straffebom

Watford hadde slitt med å komme til avslutninger, men i det 69. spilleminutt fikk de en gylden sjanse til å gå i ledelsen. Gerard Deulofeu sitt skudd innenfor 16-meteren traff armen til Jan Vertonghen. Og dommer Michael Oliver, i god posisjon, pekte på straffemerket.

Troy Deeney fikk oppgaven, men Paulo Gazzaniga var fokusert og vartet opp med en god redning. Dermed sto det fremdeles 0-0.

Fernandes debuterte

Tottenham maktet ikke å få uttelling på sjansene sine, og José Mourinho gjorde grep mot slutten av kampen. I det 73. minutt kom Christian Eriksen inn for Dele Alli, før Gedson Fernandes fikk sin debut i Tottenham-drakten seks minutter senere.