To drept da bilbombe rammet byggeplass utenfor Somalias hovedstad

Vraket etter en bilbombe som tok to liv i Somalia. Foto: Feisal Omar

To personer er drept og over 20 såret, blant dem seks tyrkere, i et selvmordsangrep mot en byggeplass utenfor Somalias hovedstad Mogadishu, opplyser politiet.