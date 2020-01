Jon Georg Dale er kjent som en av de aller mest regjeringslojale i Fremskrittspartiet. Men de siste dagenes beskyldninger mot partiet fra andre politikere har fått ham til å se rødt.

– Mitt moralske kompass er det ingenting feil med i denne saken, sier Dale til TV 2.

Provosert av statsministeren

I det første intervjuet etter at regjeringsbråket startet sa statsminister Erna Solberg at hun ikke ville risikere at den syke norske 5-åringen døde. Solberg snakket i TV 2-intervjuet både om «den moralsk riktige måten» og «ryggmargsrefleksen som vi må ha».

Det har fått Frp-statsråd Jon Georg Dale til å ta til motmæle.

– Det er ingenting galt med vårt med vårt moralske kompass. Tvert i mot så står vi opp for frihetsverdiene som dette landet er tuftet på, som ytringsfrihet og bekjempelse av fundamentalisme. Vi kompromisser ikke med folk som frivillig slutter seg terrororganisasjoner. At Frp er tydelige på det, det handler ikke om dårlig moral, tvert i mot, men at vi står opp for de prinsippene som Norge er tuftet på, sier Dale til TV 2.

– Mangler Frp moralsk kompass og ryggmargsfølelse?

– Nei, definitivt ikke. Jeg har forståelse for at dette er en vanskelig sak for mange. Men den er det også for oss. Det vi har gjort i denne saken er å si at når vi strekker oss så langt vi bare kan for å få hjem unger som er syke og er norske statsborgere. Men folk som frivillig har reist fra Norge, sluttet seg til terrororganisasjoner og forakter alt vi tror på, de løfter vi ikke en finger for å få hjem. Det er grunnleggende for en rettsstat som Norge.

Han mener han som statsråd har forholdt seg lojal til regjeringen, men at han g de andre Frp-statsrådene internt har vært svært tydelige på hva de mener.

– I møte med ekstremister må du holde deg til prinsipper. Da har Frp vært veldig tydelig på at vi forhandler ikke med folk som forakter alt vi står for.

– Setter ikke norske liv i fare

Flere politikere har de siste dagene kritisert Frp for ikke å ha sagt fra tidligere om sitt syn på at Norge hentet hjem IS-kvinnen og hennes to barn.

Dale mener kritikken er urimelig, og at alle som hevder de burde opptrådt annerledes vet bedre.

– Grunnen til det er at Fremskrittspartiets statsråder setter ikke norske liv i fare. Vi hadde folk på bakken som viss det ble kjent at vi hadde folk der faktisk kunne oppleve farlige situasjoner. Det gambler naturligvis ikke vi med. At det skal bli brukt mot oss nå i etterkant, det reagerer jeg ganske kraftig på.