– Denne hjemkomsten endrer ikke trusselbildet

Den norsk-pakistanske terrorsiktede IS-kvinnen som norske myndigheter besluttet å hente fra Syria, landet på Gardermoen rett før midnatt natt til lørdag.

Der ble 29-åringen pågrepet av politiet, siktet for terrordeltakelse i IS og Jabhat Al Nusra i perioden 2013-2019.

– Hun var i følge med sine to barn da hun ble pågrepet. Vi har sammen med helsevesen og barnevern laget en plan vi mener er god for å ivareta barna i en krevende situasjon. De oppholder seg nå på Ullevål sykehus, sier PST-sjef Hans Sverre Sjøvold under deres pressemøte lørdag.

Han forteller at kvinnen vil bli varetektsfengslet mandag, og at hun vil bli avhørt så snart som det lar seg gjøre, kanskje allerede i helgen.

PST-sjefen sier til TV 2 at de ikke vet om kvinnen vil samarbeide.

Uendret trusselbilde

– Det har vært en diskusjon rundt trusselbildet som følge av denne kvinnens hjemkomst. Vi anser ikke at denne ene hjemkomsten endrer situasjonen, sier Sjøvold.

– Hvorfor endrer ikke dette trusselbildet?

– Vi har god kontroll på henne, og hun er i vår varetekt. En hjemkomst endrer ikke trusselbildet, sier han til TV 2.

Han omtaler trusselbildet som komplisert å vurdere.

– Det er mange som sitter i fengsel, og det er mange som kommer ut, og vi har sikkert flere også etterhvert som kan komme tilbake. Det får være gjenstand for en løpende vurdering rundt trusselbildet, sier PST-sjefen under pressekonferansen.

– Viktig del av kalifatet

– Kvinnene har vært en viktig del for å opprettholde kalifatet, og vi vet også at kvinner har deltatt i terrororganisasjoner, fortsetter han.

– Hva har denne kvinnen gjort ifølge PST?

– Hun er siktet for å ha deltatt i to terrororganisasjoner, og det er det vi skal søke å bevise gjennom etterforskningen, sier PST-sjefen til TV 2.

Kvinnen mener selv at hun selv ikke har vært en deltaker i IS, og kun har vært en husmor.

– Da får vi finne ut om det har vært noe mer enn bare husmoraktivitet, og etterforskningen vil vise hvordan om så, sier han.

Mer informasjon søndag

Kvinnens forsvarer, Nils Christian Nordhus, har varslet et pressemøte om saken søndag. Han opplyser til NTB at han ikke vil komme med ytterligere informasjon før da.

– Jeg ble i natt offentlig oppnevnt som forsvarer for kvinnen, som er pågrepet for deltakelse i terrororganisasjon. Jeg vil, så snart praktisk mulig og i nødvendig samarbeid med PST, få truffet og gjennomført samtaler med kvinnen, skriver Nordhus i en pressemelding til NTB.