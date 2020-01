Snøskredet inntraff på litt over 3200 meter over havet i nærheten av en baseleir, etter et kraftig snøfall fredag.

Sør-Korea sendte store styrker til fjellet for å bidra i den omfattende redningsaksjonen. Det var først vanskelig å få helikopter inn i området, men ettersom forholdene bedret seg, ble over 200 mennesker ble reddet ned fra fjellet.

Fire av de savnede er fra Sør-Korea. Alle jobbet som frivillige lærere for nepalske barn. De tre andre er fra Nepal, melder AFP.

– Vi har startet et søk etter de syv personene som vi ikke har fått kontakt med, sier Mira Acharya ved Nepals turistdepartement til nyhetsbyrået.