Gode nyheter for Klinsmann

FÅTT LISENS: Jürgen Klinsmann har fått lisens og leder laget mot Bayern München. Foto: Odd Andersen

Jürgen Klinsmann, trener for Rune Almenning Jarstein og Per Ciljan Skjelbred i Hertha Berlin, har fått grønt lys for sin trenerlisens.