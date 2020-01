Rett før midnatt natt til lørdag ble den 29 år gamle IS-kvinnen pågrepet da hun ankom Gardermoen.

Lørdag morgen melder Politiets sikkerhetstjeneste (PST) på Twitter at de vil avholde et pressemøte for å informere om saken. Møtet vil skje klokken 12.30 lørdag.

29-åringen er oppvokst i Groruddalen i Oslo. For syv år siden reiste hun frivillig til Syria for å gifte seg med den sentrale IS-krigeren Bastian Vasquez.

PST inviterer til pressemøte i Nydalen lørdag 18. januar kl. 12.30 om pågripelsen av en 29 år gammel kvinne i natt. — PST (@PSTnorge) January 18, 2020

Vasquez, som blant annet var en frontfigur i propaganda-videoer fra IS, døde i 2015. Enken giftet seg på nytt og fikk barn med den nye mannen.

Hun er siktet for deltakelse i terrororganisasjon i Syria.

Da hun ankom Gardermoen ble hun geleidet ut helt til sist ut av flyet.

Vedkommende har en sønn på 5 år som skal være alvorlig syk, og en jente på tre. Barna hennes var ikke å se ved hennes side.