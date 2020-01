I flere år var det fritt frem for elbilene rundt om i landets kollektivfelt. De fikk bruke dem døgnet rundt, og uten begrensninger.

Men da antall elbiler på norske veier eksploderte, ble dette etter hvert et problem for dem kollektivfeltet egentlig er ment for. Nemlig busser og taxier.

Dermed kom det innstramminger. I 2015 ble kollektivfeltet fra Sandvika og inn til Oslo stengt for elbiler uten passasjer mellom klokken 07 og 09 på morgen. Senere har det blitt lignende ordninger flere andre steder.

Men noen tar sjansen likevel. Da en patrulje fra Trafikkorpset ved Oslo politikammer hadde kontroll på Mosseveien sør for Oslo denne uken, ble det solid fangst.

Nei, det var ikke et menneske...

Flere elbiler uten sjåfør ble stoppet og bøtelagt. Én av dem skilte seg virkelig ut.

Da politiet så nærmere på det som tilsynelatende var en person i passasjersetet, oppdaget de at dette nok ikke var et menneske. Her var det en mer kreativ løsning!

– Jeg antar at denne danderingen med belte, veske, lue og skjerf ikke er tilfeldig. Jeg antar at det er gjort i den hensikt å gi inntrykk av at her er det en passasjer. Vi har blant annet lagt merke til at det ble brukt et rosa skjerf som en kontrast til det mørke beltet, sier Finn Erik Grønli, politioverbetjent i trafikkorpset i Oslo politidistrikt, til Aftenposten.

Elbilene har lenge dominert i kollektivfeltene inn og ut av de større norske byene. Foto: Scanpix.

5.500 kroner

Den kvinnelige sjåføren skal ha lagt alle kortene på bordet og fortalt at hun alltid (!) kjørte rundt på denne måten.

Og dette ble ikke billig for henne. Mangelen på en "ekte" passasjer, ga et forenklet forelegg på 5.500 kroner, for ulovlig kjøring i kollektivfeltet.

Tilgangen til kollektivfeltene har vært et viktig elbil-gode i mange år. Foto: Scanpix.

Kraftig nedgang

Målinger fra Statens vegvesen viste for øvrig at antall elbiler i kollektivfeltet fra vest inn til Oslo sank kraftig etter at regelen om passasjer ble innført. Etter tre måneder var var antall elbiler på strekningen i dette tidsrommet gått ned med 75 prosent.

Senere har det tatt seg noe opp. Det mener Vegvesenet skyldes både at det stadig blir flere elbiler ute på veiene, men også at flere har begynt å dele bil i rushtiden.

Men dropper man passasjeren, kan det altså bli dyrt.

