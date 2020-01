Onsdag gikk det ut en «Amber alert» i Massachusetts i USA. Det er et nødvarsel som benyttes for å få publikums hjelp i saker der barn blir bortført.

11 år gamle Charlotte Moccia hadde da blitt bortført av en mann med kniv, som videre tvang henne inn i bilen sin, kort tid etter at jenta hadde gått av skolebussen sin i Springfield i delstaten, skriver ABC News.

Politiet etterlyste en mørkeblå Honda Civic, som bortføreren var blitt observert kjørende i.

Fulgte etter

Det var en mistenkelig lik bil ekteparet Benny Correa og Amanda Disley så da de var på vei hjem fra en familiemiddag senere på dagen, like under fem mil unna bortføringsstedet.

– Vi fikk en magefølelse om at det måtte være den bilen, forteller Disley til TV-programmet Good Morning America.

Etter at de hadde fått dobbeltsjekket med politiet at det kunne være rett bil, satte ekteparet, som hadde sine fem barn med i bilen, full fart for å følge Hondaen.

Kjørte på rødt lys

Da satte føreren opp farten, og ekteparet valgte blant annet å kjøre på rødt lys for å holde tritt, med håp om å få skrevet ned registreringsnummeret. Underveis holdt ekteparet politiet oppdatert om hvilken gate de befant seg i til enhver tid.

Til ABC News forsvarer ekteparet kjøringen sin.

– Jeg gjorde hva jeg måtte, som far, sier Correa.

– Vi ville aldri satt våre barns liv i fare, sier kona.

De fulgte etter bilen helt frem til de gikk tom for drivstoff. Men som følge av arbeidet deres, ble sjåføren, 24 år gamle Miguel Rodriguez, pågrepet kort tid etter. Han er nå siktet for bortføring og bevæpnet overfall.

11-årige Charlotte ble funnet i baksetet. Foreldrene skryter av ekteparet som forfulgte bilen.

– Vi ønsker å takke Amanda Disley og hennes ektemann for deres heltemot da de satte seg selv i fare for å sørge for at hun ikke kom ut av deres syne, sier de i en uttalelse.