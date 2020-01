Regn var etterlenget i Australia etter at landet har vært preget av enorme skogbranner i flere måneder. Nå melder derimot flere nasjonale og internasjonale medier om at nedbøren har blitt så kraftig, at det kan være fare for liv.

Ifølge avisen Gold Coast Bulletin falt det tre ganger så mye regn på tolv timer, som det gjennomsnittlig gjør i løpet av en hel måned i Gold Coast.

Området Carrara ble hardest rammet hvor det falt drøye 300 millimeter regn fra fredag til lørdag.

Bilder fra byen viser oversvømte gater og at flere av innbyggerne har byttet ut bilen med båt for å ta seg frem.

Gold Coast Bulletin melder at to personer ble sendt til sykehus etter at et tre falt over bilen deres lørdag morgen. I tillegg er det store materielle skader og skader på infrastruktur i byen.

⚠️ ⛈️WARNING UPDATE: Dangerous and life threatening flash flooding is likely occurring with very dangerous thunderstorms impacting the Gold Coast. 145mm Recorded in 2 hours at Monterey Keys. Warnings: https://t.co/FBmpsInT9o pic.twitter.com/1M7PUW4h0N — Bureau of Meteorology, Queensland (@BOM_Qld) January 17, 2020

Til glede

I tillegg til regn har flere steder sør-øst i delstatene Queensland og Victoria også kjent på kraftig lyn og torden det siste døgnet. Ifølge ABC blir stormene beskrevet som noe som bare forekommer hvert 100 år.

8 hours of rain on the #GoldCoast and we people in boats on the streets of Southport. 🚣‍♂️ ☔️ pic.twitter.com/2GWL4mdb2K — Ricky Kroesen 🇦🇺 (@rickykroesen) January 17, 2020

Til tross for at de enorme nedbørsmengdene skaper trøbbel, uttrykker flere australiere glede på sosiale medier.

– 70 milimeter av helt fantastisk regn falt i natt, skriver et overnattingssted i Queensland på Instagram.

– Fantastisk. Det trengte dere, svarer en annen.

TV har snakket med norske Mathilde Harnes (24) som bor og studerer i Gold Coast. Også hun forteller om at regnet bringer optimisme.

– Folk er veldig glad for nedbør, både i forhold til brannene, men også på grunn av tørke og vann til dyra. Ideelt sett så skulle man gjerne hatt regn over en lengre periode og ikke masse på engang, men nå er folk generelt bare glad for nedbør, sier Harnes.

Fortsatt 75 branner

Ifølge brannmannskaper i New South Wales, delstaten som har blitt hardest rammet av flammene, er 75 branner fortsatt aktive. Det er nedgang på 25 branner bare på et par dager, melder AFP.

FLOM: Bildet viser store oversvømmelser i byen Gold Coast i Australia lørdag. Foto: Australian Broadcasting Corporation / Channel 7 / Channel 9 / AP

Både i New South Wales og i nabostaten Victoria er det ventet mer regn søndag og mandag. Selv om brannene fortsatt er ute av kontroll, bringer nedbøren nytt håp til brannmannskapene.

Skogbrannene, som har blitt forverret av klimaforandringer og ekstremtørke, har krevd 28 liv de siste fem månedene, skriver AFP. I tillegg er over 2.000 hjem tapt, et 100.000 kvadratkilometer stort område er svidd av og det er anslått av nær en halv milliard dyr har blitt rammet av brannene.

Australia er fortsatt bare halvveis gjennom sommeren og skogbrannsesongen.