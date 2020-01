NRK: IS-kvinnen og barna fraktet til Ullevål sykehus etter pågripelsen

– Hun har et behov for å redde livet til barna sine. Særlig fireåringen som er alvorlig syk, og som står i fare for å dø når som helst, sa Nordhus til TV 2 i oktober.

Den terrorsiktede 29-åringen er født i Pakistan og oppvokst i Groruddalen i Oslo. For syv år siden reiste hun frivillig til Syria for å gifte seg med den sentrale IS-krigeren Bastian Vasquez.

Vasquez, som blant annet var en frontfigur i propaganda-videoer fra IS, er far til den fem år gamle gutten. Den beryktede IS-soldaten døde i 2015. Enken giftet seg på nytt og fikk et barn med den nye mannen.

Utløser regjeringskrise

Tirsdag ble det kjent at regjeringen har besluttet å hente hjem kvinnen og hennes to barn. Frp stilte seg ikke bak avgjørelsen, og beslutningen har skapt store bølger i regjeringen.

Sentrale partitopper mener partiet er overkjørt og har tatt til orde for å gå ut av regjeringen.

Fremskrittspartiets ledelse jobber nå med å utarbeide sine svar på den krevende situasjonen regjeringen befinner seg i, ifølge partileder Siv Jensen. Solberg og Jensen har avtalt et møte mandag for å gå gjennom Frps kravliste.