Flere av de norske spillere reagerte på Ungarns spill i første kamp i hovedrunden.

– Vi hadde et par situasjoner der de kom på etterskudd og spilte stygt, og det er naturlig for oss å reagere som vi gjorde. Det var flere situasjoner det kunne blitt styggere enn det gjorde, sier Kristian Bjørnsen til TV 2.



Landslagskapteinen var tydelig forbannet da han mente ungarere hadde etterslengere.

– Den på Bjørnsen tar han tak i foten. Det er unødvendig. Det skal vi ikke ha noe av, sier Magnus Abelvik Rød, som selv måtte ut med en skade etter å ha fått tøff behandling.

– Det var ikke for å være ufin



Med drøyt to minutter igjen av kampen og på norsk 36-28-ledelse tok den norske landslagsjefen Christian Berge timeout.

– Den siste timeouten skal jeg egentlig ikke ta, og jeg ville aldri tatt den, for når man leder stort, skal ikke man ta den siste timeouten, erkjenner Berge.

– Det var ikke for å være ufin mot Ungarn, men det var murring mellom spillere. Det var tre-fire spillere som hadde murring mellom seg. Da tenkte jeg å ta den timeouten for å roe det ned, fortsetter Norge-sjefen.

I etterkant henvendte han seg til den ungarske benken.

– Jeg beklaget veldig til Ungarn etterpå, for det var ikke det beste man gjør. Det var greit, sa de. Jeg merket det litt selv etterpå. Det er noe duellspill jeg ikke likte så godt, både fra vår og deres side, sier Christian Berge.

– Ungarn vil slåss og gi juling



Flere av spillerne mener Ungarn prøvde å kjempe Norge ut av stilen.

– Du gir og får juling. Det er tøft å spille håndball. Vi vet at Ungarn er et fysisk lag, som vil slåss og gi masse juling, så vi blir frustrerte. De vil ha mange dueller, så de får stå og slå, men vi løste det perfekt med å lage stor plass og løpe rundt dem. Det var gøy å lykkes med taktikken, sier Sander Sagosen.

– Jeg vet ikke om det var bevisst eller ei, men jeg ser ikke bort fra at de spiller tøft for å sette oss ut av spill. Det er kanskje den måten de må gjøre det på for å slå oss, sier Bjørnsen.

Norge skal opp mot Sverige i den andre kampen i hovedrunden søndag.