132 bilister fikk bot på E6 – delte ut bøter for svimlende 726.000 kroner

KONTROLL: Det var her trafikkpolitiet hadde kontroll en periode fredag ettermiddag. Foto: Google Maps

Trafikkpolitiet hadde kontroll på E6 ved Furuset i et felt kun tillatt for busser, og delte ut bøter for 726.000 kroner.